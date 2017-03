Tamar Sandberg: « Nous sommes la source de l’antisémitisme actuel »

Il s’agit d’un vieux réflexe chez certains Juifs, particulièrement à gauche: « S’il y a de l’antisémitisme, c’est certainement de notre faute ». Une nouvelle illustration de ce complexe a été faite mardi dans le cadre d’une séance de la commission de l’Alya et de l’Intégration sur le thème de la résurgence (ou de la poursuite) de l’antisémitisme aux Etats-Unis.

Les échanges ont été parfois houleux entre membres de la coalition et de l’opposition, surtout lorsque deux députées, Yaël Cohen-Paran (Camp Sioniste) et Tamar Sandberg (Meretz) ont attribué l’augmentation des actes antisémites…à la politique du gouvernement israélien!

Comble du surréalisme, la députée gauchiste a repris à son compte l’un des arguments les plus lamentables des antisémites musulmans: « L’antisémitisme vise tous les peuples sémites » (sic)!! Elle a accusé les lois votées par la Knesset d’être « un carburant pour le BDS et la délégitimation d’Israël ». Choquée, la députée Aliza Lavi (Yesh Atid) lui demandait si elle avait bien entendu: « Vous prétendez que l’Etat d’Israël vote des lois qui justifient l’antisémitisme? » « Tout à fait », répondait Tamar Sandberg.

Juste après elle, Yaël Cohen-Paran a déclaré qu’il ne fallait pas toujours chercher chez les autres la cause de l’antisémitisme et penser que nous n’y sommes pour rien! « Il fait aussi agir ici. Par exemple régler le conflit israélo-palestinien afin de réduire l’antisémitisme », rajoutait la députée, oubliant que l’antisémitisme a quelques années de plus que ce conflit…

D’autres voix plus sages et intelligentes se sont toutefois fait entendre. Le représentant de l’Agence juive a rappelé que les actes antisémites aux Etats-Unis ne sont pas nouveaux même si on en parle davantage depuis l’élection de Donald Trump. Il a également souligné que le président Barack Obama ne condamnait pas assez fermement les manifestations d’antisémitisme, de crainte de devoir désigner de quelle origine ils provenaient.

La députée Anat Berko (Likoud) a fait remarquer que le Congrès US est particulièrement pro-israélien et philosémite et que l’antisémitisme ne date ni de 1967 ni de 1948.

Le vice-président de l’Organisation sioniste mondiale et président du groupe de lutte contre l’antisémitisme, Yaakov Hagoel a tout simplement rappelé que l’antisémitisme aux Etats-Unis n’a pas progressé ces derniers mois mais ces dernières années, et qu’il est malhonnête, comme le font les députés de gauche, d’accuser le président Donald Trump d’en être le responsable.

Photo Hadas Parush / Flash 90