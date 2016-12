Taïwan : des lycéens défilent en uniforme nazi

Des lycéens d’une école de Taïwan ont défilé en uniformes nazis, marchant derrière un Panzer en carton-pâte et brandissant des drapeaux frappés de la croix gammée, à l’occasion de festivités organisées pour le 62e anniversaire de l’établissement. L’événement a suscité une vague de protestations telle que le directeur a été obligé de démissionner. Le ministre taïwanais de l’Education a vivement condamné cette parade scandaleuse. De leur côté, la mission allemande et la communauté juive à Taipei ont publié un communiqué dans lequel elles exprimaient leur vive indignation. Le centre Chabad a également réagi par une déclaration dans laquelle il a déploré ‘l’utilisation de l’imagerie nazie par des élèves de Taiwan, qui ravivait les souffrances subies par le peuple juif’. La direction du lycée s’est engagée, après ce grave incident, à mettre en place un nouveau programme éducatif pour les jeunes élèves. Dans le cadre de ce programme, le représentant israélien à Taïwan de la Chambre du commerce et de la culture devrait être invité à prendre la parole devant les lycéens.