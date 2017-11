Le système Dôme de Fer maritime devient opérationnel

La défense aérienne de Tsahal a achevé de manière très concluante les essais de la version maritime du système Dôme de Fer. Les missiles Tamir montés sur des corvettes Saar 5 ont réussi à détruire tous les missiles simulant les menaces diverses auxquelles pourraient faire face des cibles maritimes israéliennes. Les essais ont été effectués conjointement par la DCA et la marine nationale sous la supervision du département de Recherche et Développement du ministère de la Défense qui est à l’origine des différents systèmes de missiles Dôme de Fer, Kela David et ‘Hetz.

La mission du système Dôme de Fer maritime est la protection intérêts stratégiques d’Israël en mer et essentiellement les plateformes gazières situées dans les eaux territoriales israéliennes qui seraient menacées en cas de conflit avec le Hezbollah.

Le lieutenant-général Tal Friedman, commandant du centre opérationnel de la marine nationale a souligné l’efficacité et la réussite de ces essais qui ont vu une collaboration parfaite entre la marine, l’armée de l’air et les Renseignements. De son côté, le lieutenant-général Tsvika Haïmovitz, commandant de la DCA s’est félicité de la capacité de ces corvettes dont l’équipement complet et sophistiqué permettra à chacune d’elles une autonomie d’action incluant radars et missiles.

Vidéo:

Photo Wikipedia