Syrie: Tsahal attaque une objectif du Hezbollah

Selon des sources syriennes, des appareils « non-identifiés » ont visé vendredi des objectifs du Hezbollah près de l’aéroport international de Damas. Des médias syriens ont publié des photos d’incendies provoqués par des missiles dans des entrepôts d’armement appartenant au Hezbollah et à l’armée de Bachar El-Assad. La dernière attaque attribuée à des appareils israéliens date d’il y a à peine deux semaines et avaient notamment visé un centre de recherche et de développement balistique dans l’ouest de la Syrie. En Israël, comme à l’accoutumée, on ne souhaite pas faire de commentaires sur ces informations, même si tout porte à croire que c’est Tsahal qui est derrière ces attaques qui entendent empêcher l’acheminement d’armement au profit du Hezbollah au Liban.

Photo Wikipedia