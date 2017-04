Syrie: tensions entre l’Iran et la Russie

La Russie et l’Iran sont de très proches alliés mais il n’est pas certain que les objectifs de Moscou et de Téhéran soient les mêmes à long terme concernant la Syrie.

Des informations font état de frictions de plus en plus fréquentes entre les forces pro-iraniennes qui combattent en Syrie – Hezbollah inclus – et les soldats russes. Le commandement russe en Syrie a en effet émis une interdiction formelle de faire flotter des drapeaux iraniens ou d’accrocher des portraits de l’ayatollah Khamenei sur le territoire syrien. Cette interdiction est pourtant bravée par les milices pro-iraniennes, ce qui provoque des tensions avec les militaires russes mais aussi avec l’armée syrienne qui ne voit pas non plus d’un très bon oeil cette évolution.

La décision russe est probablement due au fait que Moscou ne veut pas attiser les craintes des syriens sunnites, qui sont la majorité du pays, face à une tentative iranienne de prendre le contrôle de certaines zones du pays et d’y entreprendre une épuration ethnique.

Les drapeaux iraniens et les portraits de l’ayatollah sont pour Téhéran une manière rampante de prendre le contrôle d’une partie de la Syrie.

Un signe de plus des visées hégémoniques des mollahs.

Photo Illustration