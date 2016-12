Syrie: des parents se séparent de leurs fillettes qui vont commettre un attentat!

Dans le conflit qui déchire la Syrie, c’est le régime de Bachar El-Assad qui est désigné par la communauté internationale comme étant le plus sanguinaire. C’est vrai d’un point de vue numérique et la cruauté des soldats de Bachar ainsi que de leurs alliés du Hezbollah n’est plus à démontrer. Mais on oublie un peu trop de quoi sont capables les divers groupes rebelles salafistes qui n’hésitent pas à braver les lois élémentaires d’humanité, même avec leurs propres enfants, et toujours au nom d’Allah.

Un film a été diffusé par le groupe Jabhat A-Nosra, montrant des parents disant adieu avec fierté à leurs deux fillettes qui partaient pour commettre un attentat dans deux endroits différents, munies de ceintures d’explosifs. L’une d’elles, âgée de sept ans, qui devait se faire exploser dans un poste de police, a « réussi sa mission ». Elle est morte en emportant avec elle elle trois policiers et faisant plusieurs blessés, Sa soeur n’a pas eu la même « chance », et elle s’est fait arrêter à l’entrée du ministère de l’Intérieur où elle devait se faire exploser.

Vidéo:

Photo