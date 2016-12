Syrie: les Kurdes décrètent une zone autonome au nord

Alors qu’un cessez-le-feu total a été conclu pour jeudi soir en Syrie, les groupes kurdes du nord de la Syrie ont annoncé la création d’une zone autonome dans le nord du pays, dans les territoires repris à Daech. Différentes organisation kurdes étaient réunies depuis mardi pour évoquer l’avenir de ces territoires libérés et jeter les bases de l’entité autonome qu’ils espèrent créer, en dépit de l’hostilité d’Ankara et de Damas.

Ankara est farouchement opposée à un tel scénario, craignant que les succès des Peshmergas dans le nord de la Syrie ne fassent tache d’huile dans le Sud-Est de la Turquie où les sentiments autonomistes kurdes sont très forts.

Par ailleurs, les dirigeants kurdes, qui ne sont pas partie prenante dans l’accord de cessez-le-feu conclu après des négociations entre la Turquie, la Russie et le régime syrien, ont déclaré qu’ils sont tout de même prêts à participer aux discussions d’Astana, capitale du Kazakhstan, où Moscou espère parvenir à un règlement de la crise syrienne. « Nous sommes prêts à participer à des réunions régionales et internationales, à proposer nos projets et notre vision pour une solution en Syrie », a expliqué Faouza Ahmas, membre de l’assemblée constituante kurde.

Ankara n’a pas encore officiellement réagi à ce nouveau développement en Syrie.

