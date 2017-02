Syrie: Fahd al-Masri veut des Juifs pour reconstruire le pays

Au mois de décembre dernier, le porte-parole de l’Armée syrienne libre, Fahd al-Masri avait lancé un appel aux Juifs d’origine syrienne pour qu’ils reviennent dans leur pays d’origine. Cette fois-ci, il se fait plus précis et annonce son intention de recruter une trentaine de Juifs d’origine syrienne, académiciens, commerçants et hommes d’affaires, afin qu’ils rejoignent le front d’opposition non-islamique. Fahd al-Masri a indiqué « que les Juifs doivent jouer un rôle moteur dans la reconstruction de la Syrie, après l’ère Assad ». « Les Juifs font partie intégrante de la Syrie et ils le seront encore à l’avenir », a-t-il souligné avec sans doute un brin d’optimisme…

L’Armée syrienne libre est un front formé de plusieurs groupes rebelles aux idéologies diverses qui avaient entamé la rebellion contre le régime de Bachar El-Assad. Certains de ces groupes sont nationalistes, d’autres sunnites « modérés » d’autres laïcs. Mais ce front a rapidement été surpassé par la nébuleuse des factions salafistes et jihadistes qui sont les plus actives dans le combat contre le régime. L’ ASL est principalement financée par les Etats du Golfe, l’Arabie saoudite, la Turquie et des riches expatriés syriens.

Photo Youtube