Syrie: attaque spectaculaire contre des objectifs iraniens

Dimanche soir peu après 23h00 plusieurs très fortes explosions ont été entendues dans la région d’Al-Hama, au nord de Homs, et une énorme boule de feu a été vue par de nombreux témoins. Les explosions ont été si puissantes que pour la première fois, des instituts de sismologie ont enregistré une tremblement de terre d’une magnitude de 2,6 sur l’échelle de Richter.

Durant la nuit et jusqu’à présent, les informations se suivent et se précisent sur ce qui s’est passé et qui est probablement dû à une attaque israélienne sur des bases de l’armée syrienne qui servent les forces iraniennes et leurs alliées. Il apparaît que ce sont des entrepôts et bunkers souterrains qui ont été visés, qui expliquerait l’ampleur des explosions dues à des bombes perforantes très puissantes ainsi que le tremblement de terre qui s’en est suivi.

Selon l’agence de presse iranienne IRNA, cette attaque aurait fait plusieurs dizaines de morts dont au moins dix-huit Iraniens ainsi que des membres du Hezbollah.

Il est possible que les objectifs visés aient un rapport avec le regain d’activité constaté par Israël dans les pont aériens entre Téhéran et Damas qui indiquent que l’Iran tente d’acheminer de plus en plus d’armement – missiles sophistiqués compris – sur le sol syrien.

Dimanche, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman avait été clair: “Quel qu’en soit le prix, Israël ne permettra pas à l’Iran de s’installer en Syrie et de faire de ce pays une base avancée de la République islamique aux portes d’Israël”. Le ministre avait également prévenu que Tsahal conserverait sa liberté d’action en Syrie contre les velléités iraniennes.

Désignés dans un premier temps comme responsables de ces attaques, les Etats-Unis ont formellement démenti avoir attaqué en Syrie, ce qui laisse peu de doutes sur l’origine de cette attaque spéctaculaire.

Photo amateur