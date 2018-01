Sweet Inn: Innover le logement

Partir en vacances… Des mots qui font rêver mais… qui supposent aussi une organisation minutieuse si l’on veut qu’elles soient »de rêve ». Un bon logement, à un prix raisonnable fait sans doute partie des premières exigences.

Paul Besnainou, un francophone vivant en Israël a développé « Sweet Inn », une solution innovante et optimale de logement qu’il a décrit lors d’une rencontre chez Webschool, organisme de formation reconnu par le ministère du travail en Israël.

Prendre le meilleur et construire un concept unique

Les concepteurs de Sweet Inn ont commencé par observer le marché du logement de vacances et ont repéré deux concepts porteurs. »Le premier est le Air BnB », nous explique Paul Besnainou, »Les touristes peuvent louer à des particuliers leur appartement pour la durée de leur séjour. Néanmoins, ce concept présente des limites au regard des services proposés au-delà de la stricte location ».

Parallèlement à ce système de location entre particuliers, existe toujours la formule grand hôtel, que Paul Besnainou qualifie de »concept Hilton ». » Le monde du Hilton est basé sur des standards. Que l’on soit à Paris, à New York ou ailleurs, on sait exactement ce que l’on va y trouver sur le plan des prestations et du service. Il n’y a pas de surprises et surtout pas de mauvaises surprises ».

Sweet Inn se place sur un créneau médian: »Nous avons pris ce qu’il y a de meilleur dans ces deux concepts et nous avons mis sur pied une solution de logement unique et innovante ».

Il est aujourd’hui possible de passer par Sweet Inn pour louer des appartements avec des prestations dignes des grands hôtels à Jérusalem, Tel Aviv, Paris, Rome, Londres, Madrid, Bruxelles, Lisbonne, Milan, Barcelone. En tout ce sont 350 appartements qui sont mis à disposition dans le monde dont 45 à Jérusalem et une trentaine à Tel Aviv.

Des services standards, une expérience locale authentique

Sweet Inn a repris au Air Bnb, la touche locale et pittoresque. Les logements sélectionnés par les property managers dans les grandes villes du monde, sont choisis et décorés pour permettre aux touristes de vivre comme des Parisiens à Paris ou des Romains à Rome.

»En outre, nous proposons à tous nos clients des conseils touristiques près de leur lieu de logement. Nous n’irons pas conseiller d’aller voir la Tour Eiffel à Paris, tout le monde sait qu’il faut la visiter. Nos tuyaux sont beaucoup plus locaux, que ce soit une bonne boulangerie à proximité ou un lieu de balade très pittoresque ».

Pour pallier les faiblesses du Air Bnb, Sweet Inn s’est inspiré des services des grands hôtels. Une personne locale accueille le client à son arrivée dans l’appartement, le linge de maison, les produits de salle de bains, les capsules de café et une connexion wi-fi attendent les clients sur place.

Par ailleurs, des services »à la carte » sont proposés. « Quand on part en vacances, on n’a pas forcément envie de faire le ménage ou de se faire à manger », remarque Paul Besnainou. C’est là qu’il est possible de réserver des services spéciaux: nettoyage une ou deux fois par jour, chef à domicile, chauffeur de et vers l’aéroport, petit-déjeuner, courses pour avoir des produits frais livrés à domicile, pressing. Tout pour se sentir à l’hôtel mais dans un appartement. « Plus de surprises, tout est garanti, comme dans un grand hôtel mais l’expérience locale authentique est conservée ».

Côté prix, les services à la carte permettent de se composer la formule idéale pour chaque budget.

L’innovation ne s’arrête jamais

En bon jeune entrepreneur, Paul Besnainou entend bien poursuivre dans l’innovation depuis Israël. La société a procédé à une levée de fonds récemment pour développer l’aspect technologique de ses services et ouvrir des points de locations dans d’autres villes dans le monde. Pour le moment, ce sont 80 personnes qui travaillent pour Sweet Inn dans les bureaux de Tel Aviv et Jérusalem auxquelles s’ajoute le personnel local dans chaque grande ville où Sweet Inn est présent. Parmi ces 80 personnes, une vingtaine sont développeurs et s’attellent au prochain grand objectif de la société: l’accès à la totalité des services avec son smartphone. »Nous sommes en train d’équiper tous nos appartements de serrures numériques. Nous souhaitons aussi permettre aux clients de programmer la climatisation dans leur appartement pour profiter d’un logement à la température idéale quand ils y entrent ». Ce ne sont que des exemples des prochaines innovations dont pourront bénéficier les clients de Sweet Inn pour des vacances plus sereines et encore plus inoubliables.

