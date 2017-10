Des survivants de la Shoah fêtent ensemble la Torah

Parmi les centaines de manifestations de joie de la Torah qui se seont déroulées jeudi soir à travers le pays (hakafot cheniyot), il y en a une qui a été particulièrement émouvante et forte en symboles. Elle s’est déroulée dans le village de jeunes religieux de Hodayot, près du Kibboutz Lavi en Galilée.

Les jeunes du village ont dansé avec des rouleaux de la Torah ensemble avec des dizaines de survivants de la Shoah. C’est la cinquième année consécutive qu’une telle soirée est organisée dans ce village et cette année s’y est jointe l’Union des originaires de Roumanie de Haïfa.

Les rescapés de l’horreur étaient les invités du village durant la fête et chaque élève était « responsable » d’une personne ou d’un couple. Pour certains survivants c’était la première fois qu’ils montaient à la Torah ou même priaient dans une synagogue!!

L’un des jeunes du village a résumé l’enjeu d’une telle rencontre si émouvante: « Malheureusement, dans quelques années, il ne restera plus aucun survivant de la Shoah, il faut donc que la jeune génération entende de première source leur histoire et leur vécu. Cette rencontre symbolise le lien authentique entre les générations et le renforcement de la tradition juive et israélienne. Combien il fut émouvant de voir ces personnes qui ont vécu l’horreur et tant souffert chanter et danser aujourd’hui en Israël avec des rouleaux de la Torah ».

Pour l’un des élèves de terminale, c’était la première fois qu’il rencontrait des survivants de la Shoah: « Ce fut pour moi une leçon de vie que je n’oublierai jamais. L’an prochain je me rends en Pologne en voyage de groupe et cette rencontre m’a préparé à ce que je vais y voir et entendre là-bas ».

Elie Stein, le directeur de ce village de jeunes, a exprimé son émotion et sa joie en même temps: « Au vu de la réussite des soirées des années passée ces rencontres sont devenues une tradition. Le lien entre les rescapés de la Shoah et les jeunes de notre village leur a transmis une leçon fondamentale dans les respect de l’autre, l’amour gratuit et l’unité entre les différentes composantes de la société israélienne. Les souvenirs de ces survivants des fêtes de Simh’at Totah dans les ghettos et l’expérience de nos jeunes dansant avec la Torah et voyant ces personnes âgées dansant et chantant en pleurant se sont entremêlés et ces personnes y ont vu une victoire. Il n’y a pas de symbole plus fort pour exprimer la renaissance du peuple juif « .

Photo Oren Barkaï / Aroutz 7