Un survivant de la Shoah fait son alya Ã  82 ans!

Ivgueni Meïrovitz a eu droit à un accueil chaleureux et émouvant mardi à l’aéroport Ben-Gourion. Ce survivant de la Shoah de 82 ans a réalisé son rêve et a fait son alya depuis Riga, la capitale de la Lettonie. Très ému à son arrivée il a déclaré: « J’ai toujours rêvé de monter en Israël, mes parents en parlaient déjà, mais la vie en a voulu autrement. Mais maintenant je suis là, seul certes, mais je vais faire la connaissance de nouveaux amis ».

Il avait 5 ans lorsqu’a éclaté la 2e Guerre mondiale. Son père avait été mobilisé dans l’Armée rouge et sa mère, avec leurs quatre enfants avaient fui vers la Russie pour échapper aux griffes des nazis. Ses trois frères ne supportèrent malheureusement pas les terribles conditions de la guerre et moururent de faim et de maladie. « Maman, travaillait très dur pour nous, elle a tout fait pour nous sauver mais je suis le seul qui ait survécu ». Son père fut libéré de l’armée après avoir été blessé vers la fin de la guerre et la famille retourna à Riga.

« Beaucoup de gens de mon entourage n’ont pas compris pourquoi je quitte Riga a un âge aussi avancé, mais je voulais réaliser mon rêve, vivre enfin dans le pays des Juifs et me sentir appartenir à lui à 100% », a confié le « jeune olé ».

Ivgueni Meïrovitz a pu monter en Israël grâce à l’aide financière et logistique du Keren Yedidout qui collecte d’importantes sommes auprès des milieux chrétiens pro-israéliens principalement américains. Son président, rav Yehiel Eckstein s’est réjoui d’avoir pu aider l’octogénaire à réaliser son alya: « Le Keren Yedidout est engagé à aider tout juif où qu’il soit à faire son alya s’il le désire. Il n’est pas imaginable qu’un Juif ne puisse pas faire ce pas pour des raisons économiques ou autres ».

