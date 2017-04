Surprise au Royaume Uni : Theresa May propose des élections anticipées

Theresa May, Première ministre britannique, a créé la surprise ce mardi en annonçant au cours d’une conférence de presse son intention d’organiser des élections anticipées dans son pays le 8 juin prochain. Cette initiative étonne à première vue étant donné que Mme May n’est au pouvoir que depuis juillet 2016 et que le prochain scrutin est programmé pour 2020. D’après les commentateurs politiques, Theresa May, qui jouit d’une très forte popularité, ne prendrait aucun risque et souhaiterait, par cette consultation électorale, élargir sa majorité parlementaire. Cela lui serait nécessaire pour des décisions au niveau national et pour les futures négociations concernant le Brexit. Elle aurait, selon les derniers sondages, quelque 20 points d’avance sur le chef de l’opposition, le travailliste Jeremy Corbyn.