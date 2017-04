« Je suis fier que Netanyahou ait enfin montré à l’Allemagne qu’il y a des limites à ne pas dépasser »

Hier, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a refusé de rencontrer Sigmar Gabriel, le ministre allemand des Affaires étrangères en visite officielle en Israël. Une décision très controversée en Israël. Netanyahou persiste et signe, il ne veut pas rencontrer le chef de la diplomatie allemande qui profite de son voyage officiel pour s’afficher avec des organisations d’extrême gauche comme Shalom Hahshav, Breaking the Silence et B’Tselem. Ces organisations, rappelons le, sont très virulentes à l’égard de la politique du gouvernement israélien concernant le conflit avec les palestiniens.

Le journaliste Eldad Beck, qui étudie les relations complexes entre l’Allemagne et Israël et qui a écrit de nombreux livres sur les relations germano-israéliennes, s’est dit «fier qu’enfin, le chef de l’Etat d’Israël ait montré aux Allemands qu’il y avait des limites à ne pas dépasser». Il a en outre qualifié le comportement du ministre allemand des Affaires étrangères, Zigmar Gabriel « d’insolent » et la politique étrangère allemande envers Israël de « subversive »…

.

« Pendant de nombreuses années« , dit-il, « l’administration allemande a défié la souveraineté israélienne en soutenant des organisations qui la violent « . Eldad Beck a également noté que le ministre allemand des Affaires étrangères avait volontairement choisi de porter préjudice à l’Etat d’Israël en choisissant de ne rencontrer que ces organisations radicales de gauche et pas aussi d’autres plus modérées.

Selon un rapport de l’institut de recherche ONG Monitor, l’Allemagne finance depuis longtemps un grand nombre d’organisations pro-palestiniennes actives dans le conflit israélo-arabe. Le financement est opéré par l’intermédiaire d’agences fédérales, de fondations politiques, d’organisations religieuses et d’organisations humanitaires. Certaines de ces organisations font l’éloge du terrorisme et de la violence et utilisent une rhétorique antisémite. Par exemple, la Société académique palestinienne pour l’étude des affaires internationales (PASSIA) est une ONG israélienne qui reçoit des fonds allemands pour la coopération internationale et cette ONG avait qualifié le terroriste Baha Elian, qui avait assassiné trois juifs dans un bus à Armon Hanatziv en octobre 2015 de «martyr». Une autre ONG, l’organisation palestinienne Al-Haq reçoit un financement direct du gouvernement allemand depuis 2013 et des financements indirects par l’intermédiaire d’une autre ONG financée par l’Allemagne: Medico International (MI). Cette ONG, (MI) finance également le Syndicat des comités de travail agricole (UAWC), une ONG palestinienne qui a été fondée en 1968 par des membres du PFLP.

Un autre projet financé par l’Allemagne sur le «renforcement des initiatives non violentes» (de 2013 a 2016) a impliqué une ONG palestinienne : PSCC. Cette ONG a organisé des manifestations violentes. En décembre 2015 sur Twitter, l’ONG a employé à plusieurs reprises la rhétorique de «martyre» et a illustré ses propos par des photos de manifestants qui lancent des pierres. Un membre du conseil d’administration de la PSCC, Manal Tamimi, fait publiquement la promotion du terrorisme, de la violence. Il utilise lui aussi une rhétorique nazie et des illustrations antisémites virulentes sur son compte Twitter.

L’ONG Monitor a informé a plusieurs reprises le programme fédéral allemand sur ces questions. Le professeur Gerald Steinberg, président de l’ONG Monitor, affirme que ce n’est pas tant le financement de Breaking the Silence et Be’Tselem, le principal problème mais plutôt le financement allemand et européen, d’organisations qui luttent contre le droit du peuple juif à vivre dans son propre pays. ….

De son coté, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu’il était « regrettable » que le Premier ministre israélien Benjmin Netanyahou ait refusé à son ministre des Affaires étrangères une réunion.

Le porte-parole de Merkel a expliqué aux journalistes lors d’une réunion régulière du gouvernement : « La chancelière regrette que la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel et le Premier ministre Netanyahou n’ait pas eu lieu » .

Source http://www.tel-avivre.com/2017/04/26/je-suis-fier-que-netanyahou-ait-enfin-montre-a-lallemagne-quil-y-a-des-limites-a-ne-pas-depasser/