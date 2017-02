Suède: Trump avait quelques jours d’avance…

Les médias du monde entier se sont régalés du « mensonge » de Donald Trump, quant à un attentat commis par des Musulmans en Suède. Samedi dernier, durant son discours devant des milliers de sympathisants à Melbourne (Floride) le président américain avait souligné la menace terroriste musulmane pour justifier sa politique très ferme envers l’immigration. Prenant l’exemple suédois où vit une très importante communauté immigrée, il avait alors parlé d’un attentat qui se serait produit la nuit d’avant, montrant que même un pays comme la Suède pouvait être aujourd’hui la cible de la violence musulmane suite à sa politique d’immigration très ouverte.

Mal lui en avait pris et les médias de toute la planète s’étaient jetés sur cette « fake news » pour poursuivre leur campagne de dénigrement du président américain. Or, comme la vidéo ci-jointe le montre, la violence musulmane est un fait de plus en plus réel en Suède, même si les autorités et les médias locaux font tout pour ne pas trop mettre cette évolution en évidence.

Une violente émeute digne de celles de Paris s’est déroulée mardi à Stockholm, mettant en scène des immigrès pour la grande majorité musulmans. Certes, ce n’est pas un « attentat » mais les acteurs sont les mêmes, et ces scènes de violence qui se multiplient dans la Suède riche, libérale mais aveugle, ne peuvent que confirmer les avertissements du président américain, qui apparemmennt avait raison, mais un peu trop tôt…

