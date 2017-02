La Suède nomme un « Monsieur conflit israélo-palestinien »!

La ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallström a décidé de nommer un émissaire spécial chargé de trouver une solution au conflit israélo-palestinien.

D’abord surpris, le ministère israélien des Affaires étrangères a préféré réagir par le sarcasme. Son porte-parole Emmanuel Nahshon a déclaré: « Au vu de la réussite particulièrement visible du gouvernement suédois dans la promotion de la paix dans le monde, nous lui exprimons notre reconnaissance pour cette décision qui aidera certainement à la résolution des conflits qui déchirent notre région. Comme se fait-il que les Suédois n’y aient pas pensé plus tôt?? »

Plus sérieusement, on se demande à Jérusalem ce qui a bien pu prendre la ministre des Affaires étrangères, sachant qu’elle est persona non grata en Israël tant ses prises de positions sont ouvertement hostiles à l’Etat juif. Un haut-fonctionnaire israélien suppose que ce qui intéresse les Suédois c’est surtout l’image d’eux qu’ils tiennent à préserver, celle d’un pays qui œuvre pour la paix et qui se spécialise dans la résolution des conflits.

En annonçant la nomination de cet émissaire spécial, la cheffe de la diplomatie suédoise a rappelé que « 2017 marque le cinquantième anniversaire de l’occupation de la Palestine » ce qui constitue un nouveau glissement dans la terminologie pro-palestinienne de la ministre qui auparavant se « contentait » de parler de « territoires occupés ». Elle a une nouvelle fois fait état du « désespoir » qui règne dans la population arabe palestinienne, ce même « désespoir » qu’elle avait cité pour justifier les attentats terroristes.

Cette décision a été vivement critiquée par Sofia Damm, la porte-parole du Parti chrétien-démocrate situé dans l’opposition: « On pourrait se réjouir de cette nomination mais quelle sera l’influence de cet émissaire lorsque l’on sait que la Suède observe ce conflit depuis l’extérieur? Au lieu de réparer les dégâts causés à la seule démocratie du Proche-Orient, la Suède améliore ses relations avec l’Iran qui menace de détruire Israël! Pourquoi notre pays préfère-t-il se rapprocher d’une dictature plutôt que d’une démocratie? »

Photo Wikipedia