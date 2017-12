Suède: la ministre des Affaires étrangères condamne (hypocritement) l’attentat contre la synagogue de Göteborg

La ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallström a réagi aux jets de bouteilles incidendiaires contre la synagogue de Göteborg ainsi qu’aux appels à la violence de la part de musulmans à Malmö: « Les appels à la violence antijuive à Malmö ainsi que les jets de bouteilles incendiaires sont absolument ignobles et inacceptables. Il n’y a pas de place dans notre société pour l’antisémitisme, les menaces et la violence ».

Soit. Mais si incendie il y a, c’est bien celui que cette ministre allume depuis des années contre l’Etat d’Israël avec des propos récurrents extrêmement hostiles à l’Etat d’Israël au point qu’elle a été déclarée persona non grata en Israël par le gouvernement.

Samedi soir, une vingtaine d’activistes pro-palestiniens et de citoyens musulmans suédois ont lancé plusieurs bouteilles incendiaires en direction de la synagogue de Göteborg. Il n’y a pas eu de blessés mais un incendie s’est déclaré sur place. Des jeunes qui se trouvaient dans le bâtiment ont dû se réfugier au sous-sol jusqu’à l’arrivée des forces de sécurité. Pour l’instant aucune personne n’a été arrêtée par la police. Par ailleurs, un peu plus tôt dans la ville de Malmö, où vit une très importante communauté musulmane, des dizaines de personnes se sont rassemblées et ont scandé des slogans contre les Etats-Unis et Israël et ont incité à la violence contre les juifs.

Photo Wikipedia