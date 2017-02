Suède: un migrant syrien viole une fillette de treize ans

Un migrant syrien de 17 ans avait donné rendez-vous à une jeune suédoise de 1e ans par le biais de Snapchat. Lors de leur première rencontre, il l’a violée. Cela s’est passé dans la ville d’Ostersund au centre du pays. Ce Syrien avait déjà été accusé de harcèlement sexuel sur une fille se 14 ans, mais avait été acquitté au motif que son attitude « avait recueilli un certain consentement de la par de la jeune fille ».

Cette fois-ci, les juges ont condamné le jeune homme…à deux mois de prison. Mais le criminel a fait appel au motif que la peine…est trop lourde!

Les cas de viols et de harcèlement sexuel de la part de migrants musulmans envers des jeunes filles ou femmes suédoises sont devenus monnaie courante et illustrent la transformation de la société suédoise, tout comme les émeutes et affrontements qui impliquent des immigrés.

Photo Wikipedia