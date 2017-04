Suède: les féministes cèdent face à l’Islam

Un signe qui ne trompe pas sur l’évolution de l’Europe. Nalin Pekgul, ancienne députée socialiste et l’une des porte-drapeaux du féminisme suédois a quitté le quartier de Tensta à Stockholm où il vivait depuis trente ans. Elle a expliqué que les rues de ce quartier de la capitale suédoise sont de plus en plus sous l’emprise de fondamentalistes musulmans et qu’elle ne se sent plus du tout en sécurité.

Cette femme lutte depuis des années contre le sort réservé aux femmes musulmanes dans les quartiers de Tensta et Husby, à très forte concentration musulmane. Elle a notamment organisé une groupe de femmes qui se rendaient dans des restaurants interdits aux femmes, mais ces militantes ont subi des mances de la part des « gardiens de la pudeur » qui font des patrouilles dans ces quartiers.

Une autre activiste féministe Zeliha Dagli, a elle-aussi quitté ce quartier après des rumeurs lui attribuant une volonté d’encourager les femmes musulmanes à retirer leur voile. Elle était victime de menaces et d’insultes qui l’ont convaincu de quitter le quartier.

Photo Illustration