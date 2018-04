Succès israélien dans un concours international de cybernétique

Israël confirme sa place parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la cybernétique et la robotique. Le système “Dojo” développé par la start-up Dojo Labs en Israël a remporté trois prix dans le domaine de la protection des données pour maisons et bureaux. Ce concours cherchait à primer les produits et systèmes qui protègent le plus efficacement les données privées ainsi que les appareils électroniques de toutes sortes face aux attaques des hackers: ordinateurs, télévisions, téléphones, appareils photo, systèmes de sécurité et de manière générale tout ce qui est relié à Internet.

Le système Dojo se présente sous la forme d’une petite souris d’ordinateur et scanne régulièrement tous les appareils se trouvant dans une maison ou un bureau. Il détecte et empêche toute tentative extérieure d’intrusion dans la sphère privée par des sources non-autorisées comme les hackers.

Yossi Attias, fondateur de Dojo Labs et directeur-général de la branche israélienne de la firme britannique BullGuard Ltd (qui a racheté Dojo Labs en 2016) a déclaré: “Des milliards d’appareils domestiques à faible système de protection sont aujourd’hui reliés à Internet et cela n’ira qu’en augmentant. Les risques d’intrusion par des hackers dans la vie privée vont donc augmenter dans la même mesure. Nous sommes heureux et émus que la technologie et l’esprit d’innovation israéliens aient trouvé des solutions à ce problème et aient remporté ce concours face aux meilleures entreprises internationales

Vidéo:

Photo Illustration