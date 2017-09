Studio Qualita: La radio qui monte

Nous avons interviewé Mme Hélène Bornstein, directrice-générale de ‘Studio Qualita’, la station de radio de Qualita, au service des olim francophones.

Le P’tit Hebdo: Depuis quand cette radio existe-t-elle?

Hélène Bornstein: Depuis le soir de Yom Haatsmaout cette année, avec un incroyable « live » au Kotel, animé par Daniel Haïk. L’émission a été relayée et partagée sur tous les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. L’accueil du public était au rendez-vous et a fortement encouragé notre équipe.

LPH: Qui en est l’initiateur? Quels en sont les objectifs?

H.B: C’est Marc Eisenberg, fondateur de Qualita. Il a pensé qu’une radio pouvait être un formidable outil d’information et de communication au service de Qualita dans sa mission d’aider et d’accompagner les olim francophones pour une intégration de qualité en Israël. La radio propose donc aux olim des émissions d’informations et de renseignements pratiques pour répondre aux questions qu’ils se posent à leur arrivée en Israël, et même quelques années plus tard, concernant par exemple l’école, l’armée, la Koupat ‘Holim, la fiscalité etc. Nous recevons sur chaque sujet les meilleurs experts, et nous mettons ensuite les émissions en ligne sur notre site, de sorte que nous constituons une base de données évolutive extrêmement précieuse pour les olim, mais également pour les candidats à l’alya.

LPH: Combien de personnes sont actuellement employées par Studio Qualita?

HB: Nous avons commencé à six mais ce chiffre est en constante progression puisque nous lançons régulièrement de nouveaux programmes. Nous sommes aujourd’hui plus du double, sans compter ceux que j’appelle « les pompiers », qui assurent en dernière minute le remplacement d’un animateur absent.

LPH: Quel(s) public(s) vise-t-elle?

H.B: Notre public est très ciblé : il s’agit des francophones qui ont fait leur alya et de ceux qui y pensent … On nous écoute également en France et en Belgique, sans projet précis d’alya, et nous en sommes très fiers. Notre public est très éclectique compte tenu de la diversité de nos programmes.

LPH: Combien d’émissions ou de rubriques compte-t-elle?

H.B: Nous proposons essentiellement trois pôles d’émissions : l’actualité, animée par Daniel Haïk chaque matin à partir de 8h, l’information pratique aux olim, animée par Cathy Choukroun à partir de 9h et l’histoire d’Israël et la culture juive, le reste de la journée, avec Eliana Gurfinkiel et Eve Boccara. Mais nous avons lancé cet été d’autres émissions à la croisée de ces trois axes, telles que le « Morning » avec Sylvain Lascar le dimanche à 10h qui est un programme de divertissement, les « Rois du Like » (que sont Laly Derai, Bernard Zanzouri et Israël Tavor) le jeudi soir à 19h centrée sur l’actualité des réseaux sociaux et « Plein l’ADO » destinée aux adolescents, leurs rêves, leur crise et leurs parents, animée par Bernard Zanzouri le mardi à 10h.

LPH: Quelles sont les nouveautés de la rentrée?

H.B: Nous sommes en pleine période de mercato des animateurs. Je ne peux donc rien vous dire pour l’instant, mais il y aura de belles surprises et plein de nouveautés très rapidement.

LPH: Quelle est la progression du nombre d’auditeurs?

H.B: Oserais-je vous avouer que pour notre première matinale, nous avions décompté … 18 auditeurs, dont nos familles respectives ! Mais aujourd’hui, nous atteignons plusieurs milliers de vues par émission puisqu’elles sont toutes accessibles sur Facebook et Youtube.

LPH: Quelles sont les réactions des auditeurs?

H.B: Ils en redemandent!!!

LPH: Comment vous écouter ?

HB : www.studioqualita.com et en téléchargeant notre application STUDIO QUALITA sur IOS et Androïd.

Propos recueillis par Shraga Blum