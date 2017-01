Juste pour vous Steve Suissa et Cécile Bens’

C’est un spectacle musical inédit et exceptionnel que la star de la scène parisienne, Steve Suissa, (acteur, metteur en scène ) a concocté.

« La musique est la plus belle façon de vivre l’émotion. C’est celle dont on se souvient quand on repense à un moment fort», explique-t-il.

Face à lui, une talentueuse chanteuse, également actrice et metteur en scène Cecile Bens’.

Tous deux dialogueront en chansons au travers de magnifiques textes amoureux dont les auteurs sont entrés dans la légende : Jacques Brel, Léon Agel, Édith Piaf, Michel Vaucaire, Luc Plamandon, Jean-Jacques Goldmann ou encore Ginette Reno.

« Une alternance entre textes parlés et chansons. Deux voix qui se feront écho, deux âmes, un homme, une femme. En toute simplicité et en toute honnêteté. Un face à face sans faux semblants qui permettra de rappeler que sans amour la vie n’a pas de sens » précise Cécile Bens’.

Les deux artistes qui ont une actualité hyper chargée (Steve Suissa connait un immense succès avec la nouvelle pièce de Laurent Ruquier, « À droite, à gauche » au Théâtre des Variétés et Cécile Bens’ enchaine les dates du »Prénom », mis en scène par Elie Chouraqui) tenaient beaucoup à être à nouveau réunis pour ce spectacle qui avait fait salle comble pour sa première organisée au mois de novembre sur le Campus francophone de Netanya. « Nous avons été émus par les réactions du public qui est venu après le spectacle nous dire combien il avait été heureux d’entendre parler d’amour. Ce spectacle ne ressemble à aucun autre, et nous espérons qu’il plaira aux francophones de Tel Aviv et d’Ashdod que nous attendons nombreux ! »

Un duo artistique et amoureux exceptionnel réuni pour vous donner des frissons.

Tel Aviv 6/02 – 20h30 : Suzanne Dellal – www.israstage.com 03 6023619

Ashdod 11/02 – 20H30 : Centre Monart – Réservations Espace Francophone 05 08 99 12 22