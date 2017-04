Steinitz : ‘L’autorité palestinienne n’est pas un partenaire’

Le responsable palestinien Ashraf Al Ajrami, anciennement chargé du dossier des prisonniers au sein de l’Autorité palestinienne, présente une version totalement erronée des pourparlers entre Israel et les Palestiniens. Interviewé par Reshet Bet, il a prétendu que les séries de rencontres entre les délégués des deux camps avaient toujours échoué ‘parce qu’Israël ne voulait pas parvenir à une solution diplomatique sur la base des lignes de 1967’. Critiquant ensuite le Premier ministre israélien qui s’est dit prêt à accepter la solution de ‘deux Etats’, il a estimé que c’était insuffisant : « Il ne veut pas se retirer de la vallée du Jourdain ni de Jérusalem, s’est-il exclamé. De quel Etat parle-t-il ? »

Le ministre israélien des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau Youval Steinitz a réagi à ces propos en affirmant qu’Israël était prêt à discuter mais n’avait pas d’interlocuteur. « L’autorité palestinienne, a-t-il ajouté, n’est un partenaire ni pour la paix ni pour la sécurité. Elle est un échec total ». Il a ensuite tenu à rappeler que l’AP inculquait à ses enfants que ‘tôt ou tard, il fallait détruire l’Etat d’Israël’ et ‘qu’il n’existait pas de peuple juif’.