Statistiques de la population israélienne

A la fin de l’année 2016, Israël compte 8.630.000 d’habitants. Selon l’Office central de la statistique, la répartition entre secteurs est similaire à celle de l’an passé: 74,8% de Juifs, 20,8% d’Arabes et 4,4% d’autres ethnies. Le nombre d’immigrants arrivés en Israël s’est élevé à 24.000 personnes (27.000 selon le ministère de l’Intégration et de l’Alya) dont 27% de Russie, 22% d’Ukraine, 18% de France (environ 4.500) et 10% des Etats-Unis. Les autres olim viennent essentiellement du Brésil, de Belarus, de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud.

Photo Yossi Zamir / Flash 90