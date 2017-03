Statistiques: la construction juive en Judée-Samarie se poursuit

Selon l’Office central de la statistique, la construction juive en Judée-Samarie s’est poursuivie en 2016 à un rythme supérieur à celui de 2015. Les chiffres officiels indiquent la construction de 2.630 nouvelles unités de logement contre 1.901 en 2015, soit une hausse de près de 40%. Il s’agit du chiffre annuel le plus important depuis 2001.

Le rapport de l’Office central de la statistique indique que la moyenne annuelle durant la période 2001-2015 est de 1.790 logements. Il note aussi que 14.000 logements ont été construits sous les mandats de Binyamin Netanyahou depuis 2009.

La grande question est maintenant de savoir si ce rythme va se maintenir ou même augmenter sous l’Administration Trump. Alors que les pourparlers se poursuivent à Washington entre émissaires israéliens et représentants de l’Administration, les bruits sont contradictoires. Mercredi, le Premier ministre faisait état de « progrès substantiels sur ces questions », alors que certains médias israéliens rapportent au contraire jeudi que la nouvelle administration américaine se montre presque aussi restrictive que la précédente: interdiction absolue de construire en-dehors des « blocs de localités » – y compris dans les parties de Jérusalem libérées en 1967 et interdiction absolue de toute nouvelle localité. Les jours qui viennent apporteront plus de précision sur cette question. Même si le motif de ces limitations sont différents, le résultat risque d’être le même. Pour Barack Obama, la position était idéologique, la Judée-Samarie étant pour lui un « territoire occupé » alors que pour le président Donald Trump il s’agit d’une position tactique dans l’espoir de relancer les pourparlers entre Israël et l’Autorité Palestinienne.

Quoi qu’il en soit, le vrai baromètre de la construction juive reste toujours Shalom Akhshav. Le réaction irritée de ce mouvement d’extrême gauche est le signe que malgré tout, l’entreprise de repeuplement juif se poursuit de manière irréversible. Après la publication de ces chiffres, Shalom Akhshav a publié un communiqué disant: « Face aux avertissements d’un ancien directeur du Mossad (Tamir Pardo), ce rapport prouve que le gouvernement Netanyahou continue à satisfaire les exigences d’une minorité bruyante et extrémiste et mène Israël vers la fin de la solution des deux Etats et à la destruction du rêve sioniste »…

Photo Flash 90