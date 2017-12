La station de train du Kotel sera baptisée « Station Donald J. Trump – Kotel »

En marque de reconnaissance envers le président américain Donald Trump, le ministre israélien des Transports Israël Katz a annoncé que la future station de tramway qui s’arrêtera près du Kotel portera le nom de « Station Donald J.Trump – HaKotel ». Cette ligne ferroviaire sera un prolongement de la nouvelle ligne de chemins de fer Tel Aviv-Jérusalem.

Le ministre des Transports a entériné mardi les recommandations de la Compagnie israélienne des Chemins de fer de créer une station au Cardo, à quelques dizaines de mètres du Kotel. Le plan complet prévoit le forage d’un tunnel souterrain de trois kilomètres de long depuis la gare routière (HaTa’hana HaMerkazit) – dont la station portera le nom de l’ancien président de l’Etat d’Israël Itshak Navon z.l. – jusqu’au Cardo. Entre la gare et le Kotel, le train s’arrêtera à deux stations souterraines, l’une au centre ville, à l’intersection des rues Jaffa et King George, et la seconde sous la Porte de Jaffa à l’entrée de la Vieille ville.

Israël Katz a indiqué vouloir remercier le président américain au nom de la population de Jérusalem et d’Israël pour sa courageuse décision historique de déclarer Jérusalem comme capitale d’Israël. Il a tenu à rajouter que le projet de ligne ferroviaire entre Tel-Aviv et Jérusalem (qui ne prendra que 28 minutes) ainsi que son prolongement jusqu’au Kotel constituent « le projet national phare de son ministère ». Il a également assuré que le forage en Vieille ville ne mettra pas en danger les fouilles archéologiques qui s’effectuent dans ce secteur.

Autre particularité de ce projet, les rames de train possèderont un wagon particulier pour les personnalités étrangères qui pourront être amenées directement de l’aéroport Ben-Gourion jusqu’au Kotel.

