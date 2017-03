State Department: « Donald Trump souhaite un ralentissement de la construction juive »

Lors d’un point de presse, le porte-parole du Département d’Etat US Mark Toner a indiqué que le président Donald Trump souhaite « un ralentissement de la construction juive en Judée-Samarie ». Il a dit aux journalistes que le Département d’Etat et la Maison-Blanche travaillent étroitement afin de définir la politique étrangère concernant le conflit israélo-palestinien et de manière plus concrète les prochaines étapes dans la relance d’un processus diplomatiques. Il a aussi expliqué que la transition entre les deux administrations n’est pas encore achevée et que de nombreux postes n’ont pas encore été pourvus, notamment au Département d’Etat. Ce qui explique selon lui que les nouvelles lignes politiques n’ont pas encore été fixées avec précision concernant la politique étrangère.

En clair, au vu de ce que l’on observe depuis l’entrée en fonction de Donald Trump, on est loin de la dureté de l’époque Obama mais Israël n’a pas pour autant carte blanche dans sa marge de manœuvre.

Photo Youtube