Une startup israélienne pour lutter contre les tumeurs du cancer du poumon.

La technologie de la société IceCure détruit les tumeurs du sein en les congelant dans des boules de glace.

La société biomédicale israélienne qui a lancé l’application de la cryoablation (un processus qui utilise un froid extrême pour geler et détruire les tissus malades) en tant que traitement pour des tumeurs bénignes du sein (fibroadénomes), a l’intention de développer sa technologie pour le traitement du cancer du poumon, avec un nouvel essai clinique qui sera expérimenté au Japon.

« Cette étude, qui est entièrement financée par le Medical Center Kameda au Japon, pourrait ouvrir la voie à IceCure à utiliser sa technologie de cryoablation dans les tumeurs du cancer du poumon, en plus des applications commerciales actuelles pour le traitement des tumeurs bénignes du sein et l’utilisation d’investigation pour les petits cancers du sein « a déclaré Hezi Himelfarb, le président et chef de la direction d’IceCure.

Un moyen éprouvé pour détruire les tumeurs du sein

IceCure a reçu l’approbation de la FDA pour son système de cryoablation, IceSense3, pour traiter les fibroadénomes et de petites tumeurs malignes du sein. La procédure est peu invasive, prend environ 15 minutes et ne nécessite aucune anesthésie locale.

IceSense3 utilise l’imagerie par ultrasons pour guider une aiguille creuse dans la masse ou une tumeur. La partie distale de l’aiguille est alors refroidie à – 274F (- 170C) à travers l’utilisation de l’azote liquide, qui envahit la tumeur en une boule de glace et détruit les cellules cibles. Aucune procédure supplémentaire n’est nécessaire et le corps résorbe automatiquement les cellules mortes au fil du temps.

Selon IceCure, sa procédure aboutit à un résultat plus esthétique que la chirurgie qui peut laisser de grandes cicatrices.

Le Docteur Eisuke Fukuma, président du Centre du sein à Kameda Medical Center, explique : » la cryoablation offre une option de traitement beaucoup plus confortable et esthétiquement attrayante pour les petits cancers du sein. Le système IceSense3 fournit un traitement ciblé plus efficace pour détruire complètement la tumeur« .

La lutte contre le cancer le plus meurtrier

Selon l’American Cancer Society, le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer des hommes et des femmes aux États-Unis, plus que les trois cancers combinés (côlon, sein et de la prostate).

L’étude clinique sera dirigée par le Dr Akihiko Takeshi, le président du département de chirurgie thoracique à Kameda Medical Center, et IceCure médical déterminera son implication dans le traitement du cancer du poumon par cryoablation selon les résultats de l’étude.

Adam Van Heerden – Source : nocamels.com – Adaptation : Le Monde Juif .info

Source: http://embassies.gov.il/Bruxelles/EspritInnovateur/Pages/Technologie-isra%C3%A9lienne.aspx – israelvalley.com