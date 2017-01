Des stars hollywoodiennes en visite en IsraÃ«l

Ces personnalités participent à un programme destiné à leur faire découvrir Israël

Un groupe d’acteurs de séries télévisées américaines comme « The Walking Dead », « Dexter » et « Lost – Les disparus », est arrivé mercredi en Israël dans le cadre d’un voyage organisé par America’s Voices in Israël, un programme visant à faire découvrir l’État hébreu à des personnalités influentes américaines.

America’s Voices in Israël

Parmi les célébrités ayant fait le voyage, on retrouve Sonequa Martin-Green qui interprète le rôle de Sasha dans la série à succès « The Walking Dead », avec son mari Kenric Green, également acteur et qui devrait intégrer la série au cours de la saison 6.

L’acteur sud-coréen Daniel Dae Kim, notamment connu pour son rôle dans la série « Lost – Les disparus » et « Hawaii 5-0 », et qui semble être arrivé plus tôt en Israël afin d’y passer les fêtes de Noël.

Mark Pellegrino, ayant aussi joué dans la série « Lost – Les disparus » ainsi que dans « Dexter » en tant que Paul Bennett, l’actrice Meagan Good et son mari producteur et prêtre DeVon Franklin, ont tous rejoins America’s Voices in Israël pour découvrir le pays le temps de quelques jours.

