Star Wars 8: Une sortie en famille pendant Hanouka

Quoi de mieux qu’une sortie ciné pendant les vacances de Hanouka. Le temps, l’ambiance, tout se prête à se retrouver bien au chaud dans une des salles des complexes Yes Planet pour une projection en français du 8e épisode de Star Wars grâce à I Cinema.

Le concept Star Wars à la mode Disney

On ne présente plus Star Wars, ce concept à succès planétaire, qui regroupe plusieurs longs métrages. Lucas Films qui produisait ces films a été racheté il y a quatre ans par Disney. »La transaction s’est faite à 3 milliards de dollars », nous explique Raphaël Elbaz, fondateur d’I Cinema, « Le premier film de l’ère Disney, l’épisode 7 de Star Wars a rapporté 2 milliards de dollars au box-office, en se plaçant en troisième position derrière Avatar et Titanic »!

La recette Star Wars fonctionne toujours même si Disney l’a assaisonnée à sa façon. « Disney a réussi, tout en gardant les codes de Star Wars, à lui donner un coup de jeune. L’épisode 7 était à la fois un adieu aux Star Wars des années 70 et 80 et un renouveau qui a séduit toutes les générations, y compris celle des années 2000 », pour Raphaël.

Les parents ont ainsi le bonheur de partager avec leurs enfants les films sur lesquels ils ont grandi. Et pour parfaire son image jeune, tous les parcs Disney sont désormais dotés d’un coin Star Wars. Les enfants sont devenus un public qui s’intéresse à ces films.

L’épisode 8: un film grand public

»L’épisode 8 continue sur cette lancée », nous décrit Raphaël, »Star Wars séduit bien au-delà du public masculin ou d’initiés. Les femmes sont mises à l’honneur dans le film: l’actrice principale deviendra-t-elle une nouvelle Jedi? ».

Par ailleurs, une place particulière est réservée à la Princesse Leïla puisque l’actrice qui joue son rôle est décédée en plein tournage de l’épisode. On retrouvera aussi le personnage de Luke Skywalker.

Même s’il est recommandé d’avoir vu l’épisode 7 avant, Raphaël nous confirme que chaque épisode de Star Wars possédant sa propre histoire, on peut découvrir Star Wars pour la première fois avec l’épisode 8.

A partir du 20 décembre, I Cinema vous propose le film en français en exclusivité dans les complexes Yes Planet de Jérusalem, Tel Aviv (Ayalon) et Rishon Le Tsion.

Pour plus de renseignements sur les séances:

www.centurymax-studios.com

Tel: 1700-550-250

Guitel Ben-Ishay