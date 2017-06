La star c’est elle: la cerise! Ne manquez pas la date

Voilà 18 ans que Yoram Bitane, francophone, alors employé du conseil régional du Goush Etsion, a lancé un concept, dans la région, qui fait fureur: le festival de la Cerise.

LPH vous raconte tout sur ce rendez-vous devenu incontournable. Prenez date: le 2 juin prochain au Kibboutz Rosh Tzurim, la cerise sera la star.

Découvrir le Goush Etsion

L’idée du festival de la cerise est née dans la tête de cet amoureux du Goush Etsion. Comme nous le rappelle Sara Brownstein, collaboratrice de Yoram: » Yoram Bitane a pris ce pari fou, lutter contre l’image faussée de régions, souvent déformée par les medias. Mais surtout faire venir des gens de tous horizons, toutes tendances dans son Goush ».

La première fois, 200 personnes sont venues, aujourd’hui ce sont entre 7000 et 8000 personnes qui cueillent des cerises dans les champs du kibboutz Rosh Tzurim, chaque année. Le moment de détente, outre la cueillette, est agrémenté par de nombreux stands, pour mettre les artisans de la région à l’honneur, ainsi que des activités pour les enfants. »C’est une grande fête, avec la cerise comme star, qui permet de se rendre compte de l’accessibilité et surtout de la beauté du Goush Etsion », décrit Sara.

Mangez sans compter

Le concept du festival met la cerise au cœur de la journée. Chaque personne peut cueillir et manger autant de cerises qu’elle le désire, sur place.

Et pour permettre un plaisir optimal, le Conseil régional du Goush Etsion améliore sans cesse la logistique du festival. Des parkings organisés sont à disposition du public à quelques centaines de mètres du kibboutz. De là, des navettes régulières emmènent les participants aux portes des champs de cerises. Et c’est parti!

Une vraie journée de fête au plus près de la terre

Les organisateurs sont heureux de constater que grâce à cette grande fête autour de la cueillette de la cerise, beaucoup de personnes viennent pour la première fois dans le Goush Etsion. »Il ne s’agit pas d’une fête idéologique », nous précise Sara, »C’est véritablement la journée de la cerise lors de laquelle les familles peuvent passer un bon moment de partage et qui nous permet aussi de faire découvrir la région ». La date n’est pas choisie au hasard: un vendredi pour ne pas bloquer le quotidien du kibboutz et surtout quand Dame Cerise est à sa plus belle période!

La presse, israélienne et étrangère, couvre l’évènement, les touristes mais pas seulement, se pressent pour gouter cette fameuse cerise et pour enfin savoir ce qu’est ce Goush Etsion. »Il est important de venir sur le terrain, toucher cette terre, pour comprendre ce qu’elle a à nous offrir, ici, précisément, et sa beauté si particulière », estime Sara.

Le sourire des visiteurs, le délice du petit fruit rouge aux parfums délicats, la joie des enfants qui repartent, épuisés par une journée remplie d’attractions, de couleurs et de musique est chaque année un plaisir partagé et renouvelé.

Rendez-vous le Vendredi 2 juin entre 10h et 14h30

Kibboutz Rosh Tzurim, Goush Etsion

Pré-réservations possible sur www.etziontour.org.il