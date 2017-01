Sports: exploit israélien à l’Africa Eco Race

Le motocycliste israélien Gav Sela a remporté le Rallye Eco Africa. Cette course longue de 6.500 kilomètres prend son départ dans la Principauté de Monaco, rejoint des zones désertiques du Maroc et de Mauritanie et s’achève à Dakar capitale du Sénégal. Gav Sela, âgé de 17 ans à peine était le concurrent le plus jeune dans sa catégorie (jusqu’à 300cc). L’exploit et d’autant plus impressionnant que Gav Sela n’a pas une grande expérience dans le sport motocycliste.

Photo Hadas Parush / Flash 90