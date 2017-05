Mes souvenirs de la guerre. Yoni Chetboun

Une terrible fatigue mélée à un sentiment extrème, des uniformes tachés de sang et l’odeur de sueur des combattants. Le combat, la victoire, des amis tués et d’autres blessés. Se battre pour notre foyer, notre pays et notre peuple.

Je l’ai rencontré là-bas, accompagnée de nos trois petits enfants, après qu’elle ait voyagé seule dans la nuit noire jusqu’au nord du pays. Au début, j’étais persuadé que j’allucinais , pensant avoir sûrement reçu un contrecoup à la tête pendant la bataille… Et puis non – je n’allucinais pas, c’était bien elle, Maayan, ma chère épouse.

Dikla, l’amie d’Eshour le commandant de bataillon, nous a pris en photo et a immortalisé ce moment inconcevable.

Chers amis – ceci ne peut avoir lieu seulement en Israël!

***

A l’occasion du Yom Hazikaron et du Jour de l’indépendance, je serais heureux que vous entrez visiter le site internet de notre récit de combattants (Under Fire – Yedioth Sferim). Venez découvrir avec moi la satisfaction de mener combat sur le champ de bataille, ainsi que les difficultés et la douleur qui y sont liés.

