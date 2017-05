Soutien aux terroristes à l’Université de Haïfa

Drôle d’Etat « apartheid » que celui d’Israël, qui permet aux étudiants arabes de commémorer librement la « naqba » dans l’enceinte des universités. Après avoir marqué lundi la « journée de la naqba » dans le campus de l’Université de Haïfa, la cellule estudiantine du parti Balad a distribué mardi des bouteilles d’eau et du sel en signe de solidarité avec les terroristes grévistes de la faim.

Lundi, avec un toupet monstre, les étudiants arabes avaient marqué « le 69e anniversaire du déracinement du ‘peuple’ palestinien », observé une minute de silence et brandi des drapeaux de l’OLP, tout cela au sein même de l’université israélienne!

Le président de la cellule Likoud à l’Université de Haïfa, Daniel Sigalov, a écrit: « Les membres de la cellule Balad ont choisi de soutenir des assassins tels qu’Abbas Saïd, le « cerveau » de l’attentat de l’hôtel Park de Netanyah à Pessah 2003, Ahmad Saadat, organisateur de l’assassin du ministre Rehav’am Zeevi hy »d ou d’autres chefs terroristes du Hamas ou du Fatah ».

Avec une certaine hypocrisie, la direction de l’Université de Haïfa a indiqué « ne pas être au courant d’une quelconque activité organisée ». Elle a indiqué vouloir « vérifier la question et au cas où, s’occuper de cela ». Or ces activités subversives ont été tenues avec l’accord du conseiller juridique de l’Université de Haïfa sur la demande des cellules Balad et Hadash.

Des manifestations similaires ont eu lieu dans les universités de Tel-Aviv et Jérusalem.

Photo Facebook