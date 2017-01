«Diamond and Silk», c’est le nom du duo de blogueuses noires américaines de Lynnette Hardaway et Rochelle Richardson.

Elles viennent de publier une vidéo destinée à «Kerrysmael et Obamalek» :

«nous soutenons Israël yeah yeah»

Hey Kerry et toute ta clique, on sait pas ce qui s’est passé, mais tu as perdu la tête.

Israël est notre allié !

On ne frappe pas son meilleur allié dans le dos.

Et cet Obamalek complètement déconnecté de la réalité avec les élections, ses 8 ans de mensonges avec le peuple américain,

et maintenant avec Israël.

On ne poignarde pas Israël dans le dos,

Tu comprends ca ?

Nous on soutient Israël !

© Jean Vercors pour Dreuz.info.