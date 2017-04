Soutenir Jérusalem est-il devenu un « acte politique »?

La dépréciation du concept de sionisme dans certains milieux intellectuels amène parfois à des attitudes étranges. C’est le cas du Prof. Moshé Bar-Asher, président du jury de désignation des lauréats du Prix Israël.

Il remet aujourd’hui en question le choix de David Beeri comme l’un des lauréats pour cette année, dénonçant une « induction en erreur de la commission » par la présentation de David Beeri comme personnalité apolitique dont l’activité principale est l’archéologie. Or, affirme le Prof. Bar-Asher, David Beeri est entre autre le fondateur et le directeur-général de l’association El-Ad « dont les activités sont controversées dans la société israélienne »!

El-Ad est une association dont le but est de développer et promouvoir le lien naturel entre le peuple juif et la Vieille ville de Jérusalem et de repeupler la Ville de David. Dans le cadre de ses activités au sein d’El-Ad, David Beeri prend également soin de préserver de bonnes relations avec la population arabe.

Dans ses motivations, le jury avait notamment indiqué: « Ce Prix Israël est remis à David Beeri pour sa contribution à l’Etat d’Israël, par la création de cette entreprise nationale – la Ville de David alors que nous célébrons le cinquantenaire de la réunification de la capitale. Il a initié, fondé, dirigé et dirige encore cette action louable qui a transformé la Ville de David en site de patrimoine historique, d’éducation et de tourisme national et international de premier plan. La Ville de David est le centre historique duquel est née Jérusalem, le cœur du peuple juif… ».

Mais le fait que des organisations gauchistes anti-israéliennes contestent l’action de l’association El-Ad fait dire aujourd’hui au Prof. Moshé Bar-Asher « qu’il se sent floué » par la présentation qui a été faite de David Beeri comme personnalité apolitique!

La commission elle-même a répondu en disant qu’elle choisissait les lauréats en fonction de critères clairs et précis.

Aujourd’hui, repeupler et restaurer Jérusalem devraindrait ainsi un « acte politique » sujet à controverse…concernant le Prix Israël!

Photo (David Beeri): Abir Sultan / Flash 90