Sondages : Yesh Atid en tête, suivi du Likoud

Les sondages se suivent et ne se ressemblent pas: d’après une nouvelle enquête dont les résultats ont été publiés mardi soir par la dixième chaine de la télévision israélienne, le Likoud serait à nouveau distancé par le parti Yesh Atid, de Yaïr Lapid. Si les élections avaient lieu aujourd’hui, le Likoud dirigé par Binyamin Netanyahou serait crédité de 27 sièges à la Knesset alors que Yesh Atid, arrivant en tête, en obtiendrait 29.

En revanche, toujours d’après cette étude, si le Likoud était dirigé par l’ancien ministre de l’Education Guideon Saar, qui vient d’annoncer son retour en politique et dans son parti, les deux formations politiques arriveraient toutes deux en tête, avec 29 mandats chacune, au détriment d’Israël Beteinou et de Koulanou.

Il s’avèrerait toutefois que 68 % des électeurs du Likoud préféreraient Netanyahou à la direction de leur parti contre 13 % qui se seraient prononcés en faveur de Saar.

Pour les autres partis, selon ce sondage, la Liste Arabe unifiée obtiendrait 12 sièges, le Camp Sioniste et Habayit Hayehoudi 10, Yaadout Hatora et Meretz 7, Shass, Israël Beteinou et Koulanou 6.