Sondages post-rapport: Netanyahou toujours favori pour la place de Premier ministre

Un premier sondage a été réalisé pour la chaîne Aroutz 1 après la publication du rapport du Contrôleur de l’Etat sur l’Opération Tsouk Eitan.

Concernant les responsabilités des disfonctionnements mentionnés dans le rapport, l’opinion de la population est tranchée: 63% estiment que c’est l’échelon politique qui est responsable contre 14% à peine qui pensent que Tsahal est responsable.

Pour la question de la menace des tunnels, les responsabilités se partagent ainsi: Binyamin Netanyahou 34%, Moshé Yaalon 21%, Benny Gantz 6% et le commandant des Renseignements militaires Aviv Kochavi 6%. Mais pour 29% aucun d’eux ne porte de responsabilité.

Ces résultats n’ont cependant pas d’incidence sur les préférences des citoyens concernant le poste de Premier ministre: Binyamin Netanyahou est toujours considéré comme de loin le plus apte avec 31% (8% de plus que le dernier sondage d’il y a deux mois), Yaïr Lapid 17% (-4 pts), Naftali Benett 8%, Avigdor Lieberman 6%, Itshak Herzog 6% et Moshé Yaalon 5%.

Par ailleurs 40% des personnes interrogées estiment que le rapport portera atteinte à Moshé Yaalon dans son parcours politique et 31% pensent la même chose pour Benny Gantz s’il choisissait d’entrer en politique.

Enfin, 49% considèrent que Tsahal n’est pas prêt pour la prochaine confrontation contre 32% qui pensent le contraire.

