Sondage: Yesh Atid en tête mais seul le Likoud pourrait former un gouvernement!

L’Institut Geocartographia du Prof. Avi Degani a réalisé un sondage d’intentions de vote auprès de 600 personnes représentant un échantillon de la population israélienne. Il semble que le battage médiatique autour des enquêtes touchant le Premier ministre fasse son effet et c’est le parti Yesh Atid qui en tire principalement profit en reprenant la tête. Toutefois, Yaïr Lapid aurait énormément de mal à former une coalition, car les orthodoxes ne veulent en aucun cas de lui et lui-même exclut de s’allier à la Liste arabe unifiée pour former un front anti-Netanyahou.

Les résultats seraient les suivants:

Yesh Atid 27 (+16), Likoud 24 (-6), Habayit Hayehoudi 20 (+12), Camp Sioniste 14 (-10), Liste arabe unifiée 9 (-4), Yahadout Hatorah 9 (+3), Koulanou 7 (-3), Israël Beiteinou 5 (-1), Meretz 5 (-). Shass n’atteindrait pas le seuil d’éligibilité à l’heure actuelle!

Avec une redistribution à l’intérieur du camp national, grâce à la poussée fulgurante de Habayit Hayehoudi, la coalition actuelle atteint encore 65 sièges mais ce n’est pas Binyamin Netanyahou (ou un successeur…) qui aurait la priorité pour former un gouvernement. Si une telle configuration se présentait avant de prochaines élections, il faudrait envisager ce que certains proposaient déjà avant les dernières élections: une alliance électorale Likoud-Habayit Hayehoudi afin d’être certain d’obtenir le plus de sièges et avoir la préséance dans la formation d’un gouvernement. Selon ce sondage, une alliance similaire entre Yesh Atid et le Camp Sioniste (très improbable) atteindrait 41 sièges, contre 44 à un bloc Likoud-Habayit Hayehoudi.

