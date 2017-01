Sondage: Yesh Atid en tête avec 26 sièges

D’après un sondage réalisé par Mina Tsemah et Manu Gueva, de l’Institut de recherche Midgam, en coopération avec iPanel, dont les résultats ont été publiés mardi soir par la deuxième chaine de la télévision israélienne (Aroutz Shtayim), Yesh Atid dirigé par Yaïr Lapid serait le parti le plus important. Si les élections avaient lieu aujourd’hui, indique cette enquête, il obtiendrait 26 sièges.

Le Likoud, de son côté, serait crédité de 24 mandats, la Liste arabe unifiée conserverait ses 13 députés, Habayit Hayehoudi aurait 12 sièges et le parti de gauche ‘Camp Sioniste’ ne recevrait que 11 sièges. 7 mandats seraient attribués à Koulanou de Moshé Kahlon, à Israël Beitenou d’Avigdor Lieberman, et aux deux formations orthodoxes, Yaadout Hatora et Shass. Le parti d’extrême gauche Meretz ne serait crédité que de six sièges.

Concernant les enquêtes visant le Premier ministre, 54 % des personnes interrogées ne croiraient pas à la version de Netanyahou qui affirme qu’il n’a rien à se reprocher. Seuls 28 % lui accorderaient du crédit et 18 % n’auraient pas d’opinion sur le sujet.

Par ailleurs, 44 % du public penserait que Netanyahou doit démissionner alors que 43 % estimerait qu’il doit rester à son poste et 12 % n’ont pas exprimé d’avis.Parmi les électeurs du Likoud, 94 % considéreraient que Netanyahou doit être maintenu dans ses fonctions et seuls 1 % d’entre eux estimeraient qu’il doit se retirer.

Au sein de Habayit Hayehoudi, Shass et Yaadout Hatora, 60 à 70 % des électeurs accepteraient la version de Netanyahou et penseraient qu’il ne doit pas démissionner.