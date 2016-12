Sondage: Yesh Atid devient le premier parti – le Camp Sioniste au fond du gouffre

Selon un sondage réalisé par le Dr. Ariel Ayalin de l’Institut Stat-Net pour la chaîne Aroutz 10, si des élections avaient lieu aujourd’hui, c’est le parti Yesh Atid de Yaïr Lapid qui deviendrait le parti le plus important avec 27 sièges.

La répartition en sièges serait la suivante:

Yesh Atid 27 (+16), Likoud 23 (-7), Habayit Hayehoudi 12 (+4) Liste arabe unifiée 12 (-1), Israël Beiteinou 10 (+3), Shass 8 (+1), Camp Sioniste 8 (-16), Koulanou 7 (-3), Yahadout Hatorah 7 (+1) et Meretz 6 (+1).

La coalition en place obtient 67 sièges, soit le même nombre qu’à l’heure actuelle.

Ce sondage, comme les précédents indique que les rapports entre blocs restent sensiblement les mêmes mais que l’opposition en Israël passe de la gauche au centre de l’échiquier politique. La gauche ne représenterait plus que 14 sièges, et 26 si on lui adjoint la Liste arabe.

Concernant le poste de Premier ministre, ce sondage confirmes les précédents: c’est Binyamin Netanyahou qui est considéré le plus apte (27%) face à Yaïr Lapid 15%, Moshé Yaalon 9%, Naftali Benett 7%, Itshak Herzog 5%…et Ehoud Barak 4%.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90