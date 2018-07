Sondage très instructif sur le conflit israélo-palestinien

L’institut Raphy Smith a réalisé un sondage pour le ‘Middle East Forum’ de Daniel Pipes et ‘l’Israel Victory Project’ pour sentir le pouls de la population israélienne face au conflit israélo-palestinien.

Les réponses indiquent la poursuite de l’évolution de la population vers la droite.

Pour pouvoir résoudre le conflit de manière satisfaisante, 65% des Juifs israéliens estiment qu’il faut tout simplement gagner de manière claire et nette sur le plan militaire, “Laisser Tsahal gagner”, selon une expression couramment entendue. C’est ce que prônent les deux organisations susmentionnées ainsi que des politologues tels que Daniel Pipes ou Guy Millière mais aussi Naftali Benett. Ce résultat est intéressant surtout au vu de la politique menée par le gouvernement et Tsahal face aux organisations terroristes qui est majoritairement défensive et qui semble refuser la victoire sans appel.

Ils sont également 59% à penser que Donald Trump est le plus pro-israélien des présidents américains.

Autre donnée intéressante, ils sont à peine 3% à avoir répondu que les localités juives de Judée-Samarie sont un obstacle à la paix! Pour 24% des personnes interrogées, c’est la question de Jérusalem qui est l’obstacle principal, et pour 25% c’est la question des réfugiés.

Concernant le plan de paix préparé par le président Trump, 59% des personnes interrogées voient en Donald Trump le président le plus pro-israélien qui ait jamais existé, et seuls 25% pensent qu’il va exiger un prix lourd à Israël en contrepartie de son soutien.

Ces résultats ont été présentés à la Knesset par le nouveau lobby pour une Victoire d’Israël, émanation de l’Israel Victory Project américain, sous le titre “25 ans d’Oslo – le temps venu pour une reconsidération”. Et sur la question des Accords d’Oslo, la réponse des personnes juives sondées est également sans appel: 68% considèrent qu’ils ont été un échec et plus intéressant encore, 67% estiment que l’axiome “Territoires contre paix” n’est plus valable ni envisageable lors d’éventuelles négociations futures!

Pour Greg Roman, directeur-général du ‘Middle East Forum’, il s’agit d’un message clair lancé aux responsables politiques israéliens: “Toute la conception traditionnelle quant à la solution du conflit doit fondamentalement changer. Nous sommes témoins d’un processus de modification des paradigmes qui traverse la plupart des partis politiques qui ont perdu leur confiance dans le processus d’Oslo. La preuve, 59% de ceux qui s’identifient à gauche estiment aujourd’hui qu’ils ont échoué, et 67% des sympathisants de gauche pensent que c’est l’absence de victoire sans appel d’Israël qui fait que ce conflit traîne jusqu’à aujourd’hui. C’est un véritable réveil de la société israélienne qui demande aujourd’hui qu’Israël et Tsahal gagnent, tout simplement!”

Photo Illustration