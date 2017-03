Sondage sur le niveau de santé: Israël en 9e position mondiale

La société financière Bloomberg a réalisé une étude approfondie sur la question de la santé publique concernant 163 pays. Les critères retenus pour ce classement incluaient notamment l’espérance de vie, les causes de mortalité, les maladies principales dont souffrent les citoyens, la nutrition ou encore l’accès à l’eau potable. Il s’avère qu’Israël arrive à la 9e place mondiale avec une note de 88,14 sur 100. C’est la meilleure notation de tous les pays du Moyen-Orient. Les premières places sont occupées par l’Italie, l’Islande, la Suisse, Singapour et l’Australie. La France est 14e, l’Allemagne 16e, la Grande-Bretagne 23e et les USA…34e!

Plus tôt dans la journée de lundi, l’ONU avait publié un rapport sur le niveau de « bonheur » ressenti par les habitants du monde. Là-aussi, Israël est bien noté en arrivant à la 11e place mondiale, en dépit de tous les problèmes que connait le pays!

