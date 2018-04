Sondage: Orly Lévy-Abécassis, étoile montante de la politique israélienne?

Un sondage d’intentions de vote réalisé par l’Institut Midgam du Dr. Mina Tsema’h et Manu Geva confirme que la décision d’Orly Lévy-Abécassis de “se lancer” à la tête d’un nouveau parti a été judicieuse. La fille de l’ancien ministre David Lévy grapille des voix dans plusieurs directions et arrive à un résultat assez impressionnant.

Si des élections avaient lieu aujourd’hui, les résultats en sièges seraient les suivants, selon cet institut:

Likoud 28 (-2); Yesh Atid 20 (+9); Camp Sioniste 14 (-10); Liste arabe unifiée 12 (-1); Habayit Hayhoudi 10 (+2); Orly Lévy-Abécassis 8 (+8); Yahadout Hatorah 7 (+1); Koulanou 6 (-4); Meretz 6 (+1); Israël Beiteinou 5 (-1); Shass 4 (-3).

L’entrée en lice d’Orly Lévy-Abecassis brouille désormais les cartes puisque la coalition actuelle n’obtiendrait que 59 sièges. C’est toutefois et sans conteste la Likoud qui serait chargé de former le gouvernement mais nul ne sait encore de quel côté penchera le parti créé par l’ancienne députée Israël Beiteinou qui a claqué la porte du parti. On ne connaît pas encore le nom de cette formation ni ceux qui la composent.

Mais Orly Lévy-Abécassis, comme son père et son frère Jacky, député Likoud, fait partie de ce que l’on appelle la “droite sociale” et on la verrait mal se joindre à une coalition de gauche.

Photo Miriam Alster / Flash 90