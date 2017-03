Sondage: Moshé Yaalon obtiendrait six sièges!

Un premier sondage a été réalisé depuis l’annonce faite par Moshé Yaalon sur la création d’un parti politique. Le résultat n’est pas à la hauteur de ce qu’il escompte bien que les choses peuvent évoluer. Le sondage lui accorderait six sièges, mais ce qui est intéressant, c’est que sur ces six sièges, il en prendrait quatre au bloc du centre gauche et deux au Likoud, ce qui renforcerait la coalition actuelle car on verrait mal l’ancien ministre de la Défense faire partie d’une coalition aux côtés des travaillistes et de Meretz.

Photo Miriam Alster / Flash 90