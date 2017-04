Sondage: la moitié des Arabes israéliens fiers d’être israéliens!

A l’approche de Yom Haatsmaout, un sondage a été réalisé pour l’Institut israélien de la Démocratie pour savoir quel est le lien des citoyens avec l’Etat d’Israël. L’indice global de fierté de l’Etat d’Israël atteint les 80% des citoyens. Dans la population juive ce sentiment de fierté atteint 86% mais auprès de la population arabe israélienne, 51% se disent fiers d’être israéliens! Cette donnée confirme qu’il y a un décalage total entre les sentiments de la population arabe et l’image qu’en donnent ses députés à la Knesset qui ne sont intéressés qu’à la monter contre l’Etat d’Israël. Il est certain qu’avec une autre représentation à la Knesset, la population arabe israélienne serait dans une autre situation et que ce taux de 51%, déjà intéressant, serait beaucoup plus élevé.

Sur les questions économiques, le sondage montre également un indice de satisfaction élevé dans la population. 60% des Juifs et 75% des Arabes considèrent que le pays atteint une stabilité économique importante, et l’indice de satisfaction dans les domaines de la santé et l’éducation atteint 70% de la population globale. Sur le plan personnel, 74% des Juifs considèrent que leur situation est satisfaisante voire très satisfaisante, sentiment partagé par 57% des Arabes israéliens.

Quant à l’avenir, 73% des Juifs et 61% des Arabes israéliens se disent confiants quant à l’avenir de l’Etat d’Israël.

Les seules données négatives qui ressortent de ce sondage concernent les disparités sociales où une majorité des citoyens considèrent qu’Israël n’est pas en bonne posture sur cette question.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90