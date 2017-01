Sondage: les médias rêvent déjà tout haut!

Les sondages d’opinion se multiplient ces derniers temps, notamment pour tâter le pouls de l’opinion alors que l’enquête concernant le Premier ministre bat son plein. Le dernier sondage, réalisé par l’Institut Geicartographia, confirme les précédents, à savoir que le parti Yesh Atid a le vent en poupe au détriment du Camp Sioniste et que le Likoud est en baisse. Mais ce qui est nouveau dans ce dernier sondage, c’est que les anti-Netanyahou seraient susceptibles de former un « bloc » non pas de gouvernement mais qui empêcherait Binyamin Netanyahou de former une coalition. C’est cela qui importe aux médias qui ont relaté de ce sondage, et on titré « Minorité de blocage pour Binyamin Netanyahou! » Peu importe pour eux si ce bloc est formé de partis antagonistes, incluant notamment la Liste arabe unifiée.

Les intentions de vote seraient les suivantes selon cette étude d’opinion:

Yesh Atid 27 (+16), Likoud 22 (-8), Camp Sioniste 13 (-11), Liste arabe unifiée 13 (-1), Yahadout Hatorah 10 (+4), Habayit Hayehoudi 9 (+1), Israël Beiteinou 7 (+1), Meretz 7 (+2), Shass 6 (-1) et Koulanou 6 (-4).

Dans cette configuration, la coalition actuelle n-obtient effectivement que 60 sièges, soit huit de moins qu’actuellement et Binyamin Netanyahou ne pourrait former de gouvernement avec les mêmes composantes. Mais en revanche, Yaïr Lapid ne pourrait pas non plus le faire ayant toujours refusé de se joindre à un bloc duquel ferait partie la Liste arabe unifiée.

Photo Youtube