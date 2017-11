Sondage: Likoud et Yesh Atid au coude à coude

Un dernier sondage d’intentions de votes réalisé par l’Institut du Prof. Kamil Fuchs et le projet « Ha-Midgam » est de nature à inquiéter quelque peu le Likoud et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le parti Yesh Atid arrive désormais à la hauteur du Likoud et menace la priorité de la formation d’un prochain gouvernement par Binyamin Netanyahou.

Si des élections devaient avoir lieu actuellement la répartition en sièges serait la suivante:

Likoud 24 (-6); Yesh Atid 24 (+13); Camp Sioniste 17 (-7); Habayit Hayehoudi 12 (+4); Liste arabe unifiée 11 (-2); Koulanou 9 (-1); Yahadout Hatorah 7 (+1); Meretz 7 (+2); Israël Beitenou 5 (-1); Shass 4 (-3).

La coalition actuelle garde toutefois une courte majorité avec 61 sièges (-6) contre 59 à l’opposition mais Yaïr Lapid concurrence désormais sérieusement Binyamin Netanyahou pour la priorité dans la formation d’un gouvernement, même s’il aurait plus de mal que l’actuel Premier ministre à former une coalition homogène. Ce sondage indique aussi que « l’effet Gabbaï » est en train de s’estomper et que Shass est toujours à la limite de l’inéligibilité.

L’équilibre entre blocs ne change pas de manière significative: Droite 41; centre 33; gauche et Arabes 35 et orthodoxes 11.

