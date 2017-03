Sondage: le Likoud à nouveau en tête

Sur fond de grave crise entre le Premier ministre Binyamin et le ministre des Finances Moshé Cahlon à propos de l’Autorité de radio-télédiffusion publique, les sondeurs flairent des risques d’élections anticipées et effectuent des études d’opinion. Un sondage réalisé par Stat-Net et le Prof. Kamil Fuchs et diffusé sur la chaîne Aroutz 10 montre que le Likoud revient à la première place après avoir été devancé durant des mois par Yesh Atid de Yaïr Lapid.

Selon ce sondage, si des élections avaient lieu aujourd’hui, les résultats en sièges seraient les suivants (entre parenthèses la différence avec la Knesset actuelle).

Likoud 26 (-4), Yesh Atid 25 (+14), Habayit Hayehoudi 13 (+5), Liste arabe unifiée 13 (-), Camp Sioniste 10 (-14), Israël Beiteinou 7 (+1), Yahadout Hatorah 7 (+1) Shass 6 (-1), Meretz 7 (+2) Koulanou 6 (-4).

Les partis créés par Moshé Yaalon et Moshé Feiglin n’atteindraient pas le seuil d’éligibilité.

En termes de blocs, la droite et les partis religieux recueillent 59 sièges, le centre 31 sièges, et la gauche 17 sièges (30 si l’on rajoute le parti arabe).

Photo Youtube