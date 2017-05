Sondage: le Likoud à nouveau en force!

Un sondage d’intention de vote vient confirmer la stabilité de la coalition et réduit à sa juste proportion la manifestation de haine et de calomnies contre la droite organisée samedi soir à Tel-Aviv par des partis de gauche et d’extrême gauche. L’institut Midgam du Dr. Mina Tsemah et Manu Geva a réalisé cette étude d’opinion pour la chaîne Aroutz 2. Selon ce sondage, si des élections avaient lieu demain, la répartition en sièges serait la suivante: (entre parenthèse la situation actuelle):

Likoud 30 (-), Yesh Atid 22 (+11), Liste arabe unifiée 13 (-), Camp Sioniste 12 (-12), Habayit Hayehoudi 9 (+1), Shass 7 (-), Yahadout Hatorah 7 (+1), Koulanou 7 (-3), Israël Beiteinou 7 (+1), Meretz 6 (+1). Dans ce sondage également, l’ancien ministre de la Défense ne passe pas le seuil d’éligibilité.

Ce sondage accorde 64 sièges à la coalition actuelle, soit 3 sièges de moins à peine que dans la Knesset actuelle, ce qui à mi-mandat est assez rare. Il montre aussi pour la première fois depuis les dernières élections que le Likoud retrouverait le nombre de sièges qu’il détient actuellement.

En termes de blocs, la droite caracole toujours en tête avec 46 sièges, le centre obtient 28 sièges, les orthodoxes 14 sièges et la gauche…18 sièges, ou 31 si on y rajoute la Liste arabe unifiée.

L’enseignement principal est que la population ne rêve pas de changement comme l’ont prétendu différents orateurs qui se sont suivis à la tribune de la manifestation de gauche à Tel-Aviv.

Photo Youtube